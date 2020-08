Chiara Ferragni su Onward - oltre la magia: "Se un bambino vede due uomini che si baciano non diventa gay" (Di sabato 29 agosto 2020) Chiara Ferragni risponde ad una youtuber che critica l'inserimento di personaggi gay nei prodotti della Disney Pixar come il film Onward - oltre la magia. Chiara Ferragni ha polemizzato con una youtuber che ha criticato i cartoni animati con personaggi gay come Onward - oltre la magia, attualmente in sala. L'influencer ha commentato il post in cui spiega un semplicissimo concetto: "un bambino che vede due uomini che si baciano non diventa gay". Chiara Ferragni è da qualche ora al primo posto nelle tendenze di Twitter per aver commentato il video di una youtuber pubblicato da @trash italiano con ... Leggi su movieplayer

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - Adnkronos : Chiara #Ferragni: 'Se bambino vede due uomini baciarsi non diventa #gay' - louviis : RT @poshtilldeath: Okay, Chiara Ferragni non ha detto niente di straordinario e ha solo ribadito cose che nel 2020 dovrebbero essere sconta… - addictedtotim : RT @alwsinmyhrt: in questo mondo ma soprattutto in italia servono più persone,più menti come quella di chiara ferragni e fedez. sempre più… - strivgimibieber : RT @angerollseyes: Perché non riuscite a capire che non vediamo Chiara Ferragni come paladina dei diritti LGBT ma semplicemente fa bene per… -