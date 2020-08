Chiara Ferragni, quegli insulti pesanti non li ha proprio digeriti. E lei costretta a intervenire (Di sabato 29 agosto 2020) Chiara Ferragni non ci sta e stavolta risponde pubblicamente, dopo aver letto commenti che non le sono affatto piaciuti. La polemica non riguarda direttamente l’influencer, ma un cartone della Disney. La youtuber Morenamore ha infatti criticato duramente la decisione di far vedere un personaggio omosessuale in un film d’animazione. Infatti, per la prima volta nella storia della Disney è stato scelto un protagonista gay. Ma evidentemente non tutti sono stati d’accordo. Il film ‘Onward’, uscito lo scorso 19 agosto nelle sale cinematografiche e proiettato ancora oggi, sta scatenando una marea di proteste. Infatti, si narrano le vicende di una poliziotta che riferisce di essere fidanzata con una donna. Ed è subito scattata l’omofobia social da parte di molti soggetti che ritenevano inadatta questa decisione. ... Leggi su caffeinamagazine

