Chiara Ferragni 'blasta' tutti, 24 ore di repliche infuocate ad omofobi ed haters (Di sabato 29 agosto 2020) Se siete tra quegli haters che pensano di poter vomitare bile sui profili dei personaggi dello spettacolo 'tanto non andranno mai a leggere il mio commento in mezzo ai migliaia che ricevono', non ... Leggi su today

Adnkronos : Chiara #Ferragni: 'Se bambino vede due uomini baciarsi non diventa #gay' - 25e82c1a95c1496 : RT @_mirianaa__: Leone ha una una madre stupenda e Chiara Ferragni rimane una delle poche Influencer al mondo che merita. - stanzasjngola : RT @youngbheen: Si chiara ferragni non ha detto niente di ché e bla bla bla ma devo essere proprio io a farvi capire quanto sia importante… - badwolfwow : RT @perchetendenza: 'Chiara Ferragni': Per aver pubblicato questo commento su Instagram - LucreziaMarra : RT @_mirianaa__: Leone ha una una madre stupenda e Chiara Ferragni rimane una delle poche Influencer al mondo che merita. -