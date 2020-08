Chiamata veloce dei docenti nelle scuole, ecco come funziona (Di sabato 29 agosto 2020) Scuola: nuova procedura, denominata “Chiamata veloce dei docenti”, istituita grazie al decreto sulla scuola approvato a dicembre in Parlamento. Con questo metodo si consentirebbe ai soggetti iscritti in graduatoria che non hanno ottenuto il ruolo durante le assunzioni tradizionali di presentare domanda presso un’altra Regione con posti disponibili al fine di ottenere una cattedra a tempo indeterminato. Il ministero dell’Istruzione ha specificato che le domande potranno essere effettuate fino alle 23:59 del 2 settembre. La procedura è stata avviata da poco, con uno slittamento di alcune ore, per consentire al ministero di scaricare tutti i dati concernenti i posti vacanti dai singoli uffici scolastici di ciascuna regione, in modo da metterli a disposizione dei docenti che aspirano ad ... Leggi su quotidianpost

