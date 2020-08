“Chi erano queste tre faccia di caz*o che segnalavano i miasmi alla raffineria di Falconara?” (Di sabato 29 agosto 2020) Il Fatto Quotidiano ha pubblicato il contenuto di una telefonata intercettata dal NOE tra l’ex sindaco, non indagato, Goffredo Brandoni, presidente del Consiglio comunale e candidato consigliere regionale di FdI, e l’ad della raffineria Api, Giancarlo Cogliati, per il quale la Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio insieme al responsabile sicurezza Giovanni Bartolini e alla società, per inquinamento ambientale, getto pericoloso di cose e violazione delle prescrizioni Aia e della direttiva Seveso. La telefonata parla delle segnalazioni ricevute per i miasmi provocati dalla raffineria a Falconara: L’8 gennaio 2018 l’ad di Api chiama Brandoni, che attende una nota dalla raffineria sulla torcia del giorno prima. Cogliati ... Leggi su nextquotidiano

