“Che spavento…”. Coronavirus, Eliana Michelazzo dimessa dall’ospedale: ecco come sta (Di sabato 29 agosto 2020) Allarme rientrato per Eliana Michelazzo, che nella mattinata di ieri è stata ricoverata al Gemelli di Roma per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus. L’ex manager di Pamela Prati ha scoperto ieri di aver contratto il virus. Ha trascorso le vacanze al Billionaire. All’Adnkronos aveva raccontato la serata trascorsa al locale di Flavio Briatore. “Sono andata a cena con degli amici al ‘Billionaire’ la sera di Ferragosto. poi sono scesa con loro nella discoteca e faceva un caldo pazzesco. C’era un ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale. Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il ... Leggi su caffeinamagazine

