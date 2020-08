Che cos’è la Fondazione Scp e cosa c’entra con le leggende metropolitane (Di sabato 29 agosto 2020) Un opuscolo della Fondazione Scp visibile nel videogioco indipendente Scp -Containment breach (immagine: SCP: CB / CC BY-SA)Nonostante i social media, internet rimane un luogo capace di creare meraviglie. Una di queste è la Fondazione Scp, una comunità di scrittori che dal 2007 costruisce un complesso universo alternativo, popolato di mostri e anomalie, al quale possiamo accedere con un click. Le loro creazioni hanno ispirato libri, un’opera teatrale, e soprattutto videogiochi. Le mod Scp di Minecraft, il gioco per costruire mondi, sono uno degli esempi più famosi. Grazie a queste versioni, è possibile trovare nel videogame i luoghi e le creature descritte sul sito della Fondazione. Molti giocatori approdano alla Fondazione proprio da questi spin-off, e stando a Google alcuni ... Leggi su wired

