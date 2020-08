Cgia: gli sprechi dello Stato ci costano la bellezza di 200 miliardi. Il doppio dell’evasione fiscale (Di sabato 29 agosto 2020) Duecento miliardi è il costo che gli italiani devono pagare ogni anno per gli sprechi dello Stato, secondo la Cgia di Mestre. Soldi in fumo, una cifra immensa, il doppio del costo dell’evasione fiscale. La Cgia di Mestre, il cui Centro studi va sempre a caccia di questi paradossi, è andata a spulciare intanto i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze sull’evasione fiscale presente in Italia. “Stimata – secondo l’organizzazione degli artigiani mestrini – in circa 110 miliardi di euro all’anno”. ”Un importo paurosamente elevato” ammette la Cgia ma che, “comunque, appare decisamente inferiore agli oneri che ... Leggi su secoloditalia

