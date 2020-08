Celtic-Motherwell (domenica, ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Assente Odsonne Edouard (Di sabato 29 agosto 2020) Non si sa bene se sia Neil Lennon a doversi fare qualche domanda o l’intero calcio scozzese. Sta di fatto che per buttar fuori dalle qualificazioni di Champions i dominatori incontrastati del campionato locale sono bastate discrete squadre dell’Europa dell’est come Cluj nel 2019 e Ferencvaros pochi giorni fa. Contro gli Hoops ci proverà con … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Dopo la pausa 'forzata' di due settimane causa Covid-19, il Celtic è pronto a tornare in campo e lo farà nel weekend sul campo del Dundee United per il match valido per la quinta giornata di Scottish ...

