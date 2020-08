“Cecilia Rodriguez ha lasciato Moser perché pazza di gelosia per Diletta Leotta” (Di sabato 29 agosto 2020) “Cecilia Rodriguez ha lasciato Moser perché pazza di gelosia per Diletta Leotta” Un’estate amara, quella del 2020, per le sorelle Rodriguez: dopo la notizia dell’addio tra Belen e Stefano De Martino anche Cecilia la sorella della showgirl argentina, Cecilia annuncia la notizia della rottura con Ignazio Moser, ex ciclista figlio del grande campione Francesco Moser. Il motivo? Pare che dietro ci sia la gelosia di Rodriguez junior per la bella conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. Cechu ha lasciato Ignazio, lo rivela il settimanale “Oggi”. E dietro il cuore spezzato della bella argentina potrebbe esserci lo zampino di ... Leggi su tpi

