Catalfo: “Non si arriverà a nuovi lockdown. Disoccupazione all’8,8%, misure hanno funzionato” (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – “Non si arriverà a nuovi ‘lockdown’. Oggi il Ssn è più preparato per gestire una eventuale nuova ondata grazie alla creazione di molte terapie intensive e al rafforzamento della rete territoriale di prevenzione”. Cosi’ la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una intervista a “La Sicilia”, spiegando che “per evitare la diffusione del contagio, dobbiamo tutti – a iniziare dai più giovani – continuare a rispettare le regole. Per quanto riguarda il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo la prima stesura iniziale, il 14 marzo, il testo è stato aggiornato a fine aprile sempre alla presenza di governo e parti sociali. In atto non sono previste ulteriori modifiche”. Leggi su dire

MalangoneMario : RT @Pinodemarco: Vogliono le dimissioni di #Azzolina, Conte, Di Maio, Bonafede, Catalfo, Costa, poi tanto per gradire aggiungono anche #Rag… - marcellone8 : RT @Pinodemarco: Vogliono le dimissioni di #Azzolina, Conte, Di Maio, Bonafede, Catalfo, Costa, poi tanto per gradire aggiungono anche #Rag… - Marghe0308 : RT @Pinodemarco: Vogliono le dimissioni di #Azzolina, Conte, Di Maio, Bonafede, Catalfo, Costa, poi tanto per gradire aggiungono anche #Rag… - Giancar70336148 : RT @Pinodemarco: Vogliono le dimissioni di #Azzolina, Conte, Di Maio, Bonafede, Catalfo, Costa, poi tanto per gradire aggiungono anche #Rag… - _marlene1265 : RT @Pinodemarco: Vogliono le dimissioni di #Azzolina, Conte, Di Maio, Bonafede, Catalfo, Costa, poi tanto per gradire aggiungono anche #Rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalfo “Non Coronavirus: c’è l’intesa sindacati e imprese. Ecco i punti del protocollo Corriere della Sera