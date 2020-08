Castellammare candidata a Capitale della Cultura 2022: nasce “Stabia Unica” (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – La città di Castellammare di Stabia è ufficialmente candidata a diventare la Capitale Italiana della Cultura 2022. Per supportare la candidatura, è nata su Facebook la pagina “Stabia Unica”, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze stabiesi che potrebbero influire nella scelta di fare di Castellammare di Stabia la prossima Capitale della Cultura. “Siamo fortemente convinti che l’economia della Cultura rappresenta oggi il vero elemento di riferimento per la rinascita, la riqualificazione e rigenerazione dell’intero ambito territoriale, capace di ... Leggi su anteprima24

