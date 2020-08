Caso Viviana e Gioele, proseguono gli accertamenti con il luminol: “Trovate tracce ematiche da esaminare” (Di sabato 29 agosto 2020) Nuovi controlli nel bosco di Caronia (Messina) nella zona dove lo scorso 19 agosto è stato ritrovato il corpicino del piccolo Gioele. Due squadre dei vigili del fuoco sono arrivate con pale, picconi e diverse scatole. I vigli del fuoco sono scesi proprio nella zona del ritrovamento dei resti del bambino di 4 anni, a circa 300 metri dal luogo in cui è stata trovata la madre Viviana Parisi. Sul posto anche diverse macchine della Guardia di Finanza, dei carabinieri e della Polizia. Sono proseguiti per tutta la notte, nei boschi di Caronia (Messina) gli accertamenti con il luminol in alcuni Casolari e abitazioni rurali nei pressi del luogo di ritrovamento dei resti del piccolo Gioele. Gli uomini della Polizia scientifica, accompagnati da alcuni veterinari, hanno anche ... Leggi su meteoweb.eu

