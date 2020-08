Cardiologi Ospedalieri Italiani: la fondazione presenta importanti risultati di studi in ambito cardiovascolare (Di sabato 29 agosto 2020) Nel corso del 51° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, a Rimini dal 27 al 30 agosto, saranno oggi presentati i risultati di importanti studi clinici promossi e supportati dalla fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO. Il Prof. Michele Massimo Gulizia – Presidente della fondazione per il Tuo cuore e Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania – ha dichiarato: “La fondazione per il Tuo cuore dell’ANMCO è ormai conosciuta come l’Ente di Ricerca di eccellenza, in area cardiovascolare, che ha portato a segno gli studi che hanno reso celebre la Cardiologia ... Leggi su meteoweb.eu

AdriaCongrex : Preparativi in corso per il 51° Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri al Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cardiologi Ospedalieri La Maggino al Palacongressi il Resto del Carlino Piano per il recupero delle prestazioni sospese, aperti per le visite gli ambulatori di cardiologia

Nell’ambito delle azioni stabilite dal Piano per il recupero delle prestazioni sospese durante il lock-down, domenica 30 agosto saranno aperti gli ambulatori delle cardiologie nei distretti e negli os ...

Domenica cardiologie rimangono aperte

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - Domenica 30 agosto gli ambulatori delle cardiologie nei distretti e negli ospedali dell'Umbria rimarranno aperti nell'ambito del Piano per il recupero delle prestazioni sosp ...

Nell’ambito delle azioni stabilite dal Piano per il recupero delle prestazioni sospese durante il lock-down, domenica 30 agosto saranno aperti gli ambulatori delle cardiologie nei distretti e negli os ...(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - Domenica 30 agosto gli ambulatori delle cardiologie nei distretti e negli ospedali dell'Umbria rimarranno aperti nell'ambito del Piano per il recupero delle prestazioni sosp ...