Caputo: “Studio nuova birra per festeggiare convocazione con l’Italia” (Di sabato 29 agosto 2020) Ciccio Caputo in Nazionale. Lo aveva detto a bassa voce, era il suo desiderio, anzi, il suo sogno. Ora lo ha realizzato. L'attaccante del Sassuolo è stato chiamato dal ct Mancini per il doppio impegno dell'Italia in Nations League- Parlando a Sky Sport, il bomber ha commentato questo momento raccontando anche qualche dettaglio inedito.Caputo: "Studio nuova birra per festeggiare convocazione con l'Italia""Sto studiando coi miei soci una nuova birra per festeggiare la convocazione in Nazionale (ride, ndr). Sarebbe bello mettere un’etichetta particolare", ha esordito Caputo con grande entusiasmo. "È stata una sensazione indescrivibile, andare in Nazionale era il mio sogno e questo ... Leggi su itasportpress

