Caputo: 'Questa convocazione in Nazionale la dedico alla mia Altamura' (Di sabato 29 agosto 2020) Altamura - Il primo amore non si dimentica mai. Nel calcio come nella vita. E Ciccio Caputo, 'l'intruso' fra i mostri sacri del gol in Serie A, 21 centri, alle spalle di Lukaku, Cristiano Ronaldo, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Caputo: «Questa convocazione in Nazionale la dedico alla mia Altamura» - italelv78 : @mattewroman io sono fiducioso questa volta ..... spero nel terzino destro, perchè è veramente carente! Per l'attac… - gianlutanci : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… - Chanfli23 : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… - JoelSierra_ : RT @V_Entella: Ciccio #Caputo convocato in #Nazionale Questa è la storia di un grande #calciatore che con passione, tenacia, coraggio e ta… -