Candreva è in uscita dall'Inter. Il Napoli ha contattato l'agente dell'esterno, i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) Antonio Candreva, attaccante esterno, è in uscita dall'Inter. Il Napoli è alla ricerca di un profilo simile. L'ipotesi azzurra è più di una suggestione. Leggi su 90min

DiMarzio : Il @sscnapoli valuta anche #Candreva come esterno: è in uscita dall’@Inter, se n’è parlato oggi con il suo agente i… - DiMarzio : #Napoli, #Candreva altra idea come esterno. E nell'incontro con Pastorello si è parlato anche del futuro di #Meret - SkySport : Calciomercato Napoli, opzione Candreva per le fasce. Gattuso: 'Osimhen potrà incidere' - ROLANDODELMELA : RT @_SimoTarantino: Differenza di stile tra noi e il Barça. Noi anticipiamo il desiderio di Candreva di affrontare una nuova sfida mettend… - titty_napoli : RT @pombo1976: @1926_cri @titty_napoli Secondo me più che #Isidoro è il buon senso a smentire la fake news: Candreva all'incirca la stessa… -