Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): ecco dove guardare la nona puntata sub ita e i nuovi trailer (Di sabato 29 agosto 2020) Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): cos’hanno visto nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, le telespettatrici turche della soap? Can Yaman, Signor Sbagliato (Bay Yanlis): Ozgur dà un pugno a Serdar! Ezgi ed Ozgur sono ai ferri corti con le rispettive madri, che al punto attuale della vicenda non vogliono una relazione tra i due, dopo che avevano solo finto di essere fidanzati. Loro, però, iniziano di nascosto una storia d’amore a tutti gli effetti. Nevin sostiene Serdar, ma Ezgi si è resa conto di non amarlo, dopo essersi “fatta insegnare” da Ozgur come sedurlo. Dal canto su il medico è intenzionato a non perdere la Inal, sfidando apertamente Atasoy (lo abbiamo già visto nella ... Leggi su pianetadonne.blog

