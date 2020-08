Calendario Scolastico 2020, Ecco Quando si Rientra a Scuola Regione per Regione (Di sabato 29 agosto 2020) L’Ordinanza del ministero numero 69 del 23 luglio ha stabilito che le lezioni iniziano su tutto il territorio nazionale il 14 settembre, con l’autonomia delle singole Regioni. Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno Scolastico 2019/2020 si svolgono invece a decorrere dal 1° settembre. Abruzzo: inizio lezioni il 14 settembre. Alto Adige: inizio lezioni il 7 settembre Basilicata: inizio lezioni il 14 settembre Campania: a Scuola dal 14 settembre al 5 giugno 2021 Emilia-Romagna: inizio lezioni 14 settembre Friuli Venezia Giulia: inizio lezioni mercoledì 16 settembre Lazio il prossimo anno Scolastico comincerà lunedì 14 settembre 2020 e terminerà martedì 8 giugno 2021. Liguria: le ... Leggi su youreduaction

La dirigente dell'IC Silea, dottoressa Maria Pia Davanzo e il Comune di Silea, rappresentato dall'assessore all'Istruzione, Angela Trevisin hanno predisposto un calendario di appuntamenti per illustra ...

Ci saranno davvero i corsi di recupero dalla prossima settimana come aveva annunciato a giugno la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per coloro che sono stati promossi anche se avevano delle insu ...

