Caldo fino a 40 gradi, traffico da bollino rosso per i rientri: fine settimana in Puglia Al nord inizia l'ondata di maltempo (Di sabato 29 agosto 2020) In Piemonte nelle scorse ore l’hanno fatta da padroni i nubifragi. Il resto del nord, stando alle previsioni meteo, sarà alle prese nella fine settimana con il maltempo che si estenderà al centro. Al sud e in particolare in Puglia, oggi e soprattutto domani, secondo le previsioni il Caldo e l’afa caratterizzeranno l’ultima fine settimana di agosto. Punte di 40 gradi nelle zone interne di foggiano e Murgia, domani anche un consistente vento di scirocco (sempre secondo le previsioni). Oggi bollino rosso per strade e autostrade italiane, non faranno difetto le principali arterie pugliesi nelle ore del rientro dalle vacanze. L'articolo Caldo ... Leggi su noinotizie

WEEKEND PERTURBATO AL CENTRO NORD, CALDO INTENSO AL SUD: l'arrivo dei primi forti temporali al nord dà il via alla fase spiccatamente instabile o perturbata che porterà ad una importante battuta di a ...

In Sardegna gran caldo fino a 39-40°C solo sabato, mentre domenica le temperature crolleranno vertiginosamente in anticipo rispetto al resto del Meridione… Leggi ...

