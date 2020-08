Calciomercato serie B ultime news LIVE: Oddo ha firmato col Pescara (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Sabato 29 agosto Venerdì 28 agosto 18.20 Monza, Brighenti verso la C – Stando a Tmw, il centravanti sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Juve U23. 17.00 Chievo, sondaggio della Spal per un attaccante – Lo riporta L’Arena. 15.40 Pordenone, sfida alla Cremonese per Munoz – A riportarlo è Tuttosport. 14.00 Frosinone, rinnova Gori – Le parti hanno trovato un accordo ... Leggi su calcionews24

SkySport : Calciomercato Inter, Borja Valero non resta: tre club di Serie A su di lui - DiMarzio : LIVE | #Reggina, è fatta per #Rami - Gazzetta_it : #calciomercato #Milan, Brahim #Diaz sempre più vicino: accordo con il #RealMadrid - IfyesDM : RT @NicoSchira: Niente rinnovo per #BorjaValero: lo spagnolo dice addio all’#Inter dopo 3 anni. Nel suo futuro potrebbe esserci ancora la S… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Napoli, #Karbownik è solo l'ultimo della lista dei difensori comprati all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie B, le trattative LIVE di oggi GianlucaDiMarzio.com Sampdoria, Torregrossa dà l’ok ma c'è concorrenza: ecco le richieste di Cellino

Torregrossa dal canto suo starebbe premendo per essere ceduto ad una società di Serie A, e ha già espresso il suo gradimento nei confronti della destinazione blucerchiata. Il rischio per la Samp è ...

Osimhen non è Lozano: che progressione! Il nigeriano ha già conquistato Napoli

Il pubblico napoletano ha già un nuovo idolo. Victor Osimhen ha impiegato ben poco per entrare nel cuore dei tifosi azzurri. L'attaccante è stato devastante nel match contro l'Aquila. Ha realizzato il ...

Torregrossa dal canto suo starebbe premendo per essere ceduto ad una società di Serie A, e ha già espresso il suo gradimento nei confronti della destinazione blucerchiata. Il rischio per la Samp è ...Il pubblico napoletano ha già un nuovo idolo. Victor Osimhen ha impiegato ben poco per entrare nel cuore dei tifosi azzurri. L'attaccante è stato devastante nel match contro l'Aquila. Ha realizzato il ...