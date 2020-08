Calciomercato Serie B, due club su Sgarbi del Perugia (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato Serie B, tre club su Sgarbi del Perugia: ChievoVerona e Lecce ci provano per il giocatore in scadenza nel 2021 Il Perugia retrocesso può essere una delle squadre maggiormente coinvolte nel Calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, due club avrebbero messo gli occhi su Filippo Sgarbi. Il difensore centrale – si legge – piace a Chievo Verona e Lecce e gli umbri potrebbero farlo partire visto il contratto in scadenza nel 2021. Al momento non ci sono ancora offerte ufficiali, ma nelle prossime ore potrebbe muoversi qualcosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, le trattative LIVE di oggi GianlucaDiMarzio.com Calciomercato Juventus, Paratici cerca sistemazione per gli esuberi

Tra i nomi dei giocatori in uscita dalla Juventus c’è anche quello di Daniele Rugani. L’ultima stagione non è stata particolarmente felice per il centrale ex Empoli che tra Serie A, Champions League e ...

Juventus, Ranieri su Pirlo: “Non tutti i grandi giocatori sono grandi tecnici”

Pirlo farà bene sulla panchina della Juventus? Il suo passato da grande centrocampista sarà decisivo nella sua esperienza da allenatore? Secondo Claudio Ranieri non è scontato che un grande calciatore ...

