Calciomercato Serie A, il Barcellona offre un gioiello: tutto su Alex Collado, cinque club italiani interessati (Di sabato 29 agosto 2020) Il Barcellona mette sul mercato i talenti della Cantera.La scelta di Lionel Messi ha sconvolto totalmente e, pare, in modo irreversibile l'ambiente del Barcellona, che si ritrova ad affrontare la crisi più grande nella storia del club. Il presidente Josep Maria Bartomeu, dopo la clamorosa sconfitta subita in Champions League contro il Bayern Monaco (che si è imposto con il risultato di 8 a 2 sui blaugrana), aveva annunciato l'intenzione di compiere una vera e propria rivoluzione sia sul campo sia a livello dirigenziale, per provare a superare quello che sembra essere a tutti gli effetti uno dei momenti più bui del Barça.Esonerato Quique Setién e scelto Robert Koeman come suo sostituto, il numero uno del club spagnolo dovrà ... Leggi su mediagol

SkySport : Calciomercato Inter, Borja Valero non resta: tre club di Serie A su di lui - DiMarzio : #Calciomercato | Ancora nessun accordo con il #Besiktas: sondaggio di #Parma e #Genoa per #Santon - DiMarzio : LIVE | #Reggina, è fatta per #Rami - Mediagol : #Calciomercato Serie A, il Barcellona offre un gioiello: tutto su Alex Collado, cinque club italiani interessati… - Giacomobacci2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Juventus | E' caccia a #Olivieri: #Empoli in prima fila per l'ala bianconera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie B, le trattative LIVE di oggi GianlucaDiMarzio.com Calciomercato Lazio, lascia il ritiro | Nuovo club in Serie B

Lascia il ritiro della Lazio di Auronzo di Cadore: è pronto ad approdare in Serie B. La Salernitana il suo nuovo club, ma non è un addio… Con l’arrivo di Pepe Reina, che farà da vice di Strakosha e si ...

Calciomercato Lecce, maxi-scambio in Serie A | Triplo colpo Corvino

Dopo la sfortunata annata di A coincisa con la retrocessione, il Lecce di Saverio Sticchi Damiani prova a ripartire dai rinforzi di calciomercato. Una sessione estiva che potrebbe portare novità impor ...

Lascia il ritiro della Lazio di Auronzo di Cadore: è pronto ad approdare in Serie B. La Salernitana il suo nuovo club, ma non è un addio… Con l’arrivo di Pepe Reina, che farà da vice di Strakosha e si ...Dopo la sfortunata annata di A coincisa con la retrocessione, il Lecce di Saverio Sticchi Damiani prova a ripartire dai rinforzi di calciomercato. Una sessione estiva che potrebbe portare novità impor ...