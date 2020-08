Calciomercato Roma 29 agosto: Addio Dzeko? C’è Milik (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato Roma 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di… Questo articolo Calciomercato Roma 29 agosto: Addio Dzeko? C’è Milik è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

DiMarzio : #Calciomercato, #ASRoma | L'#Inter punta #Kolarov, c'è l'ok del calciatore - DiMarzio : #Roma, #Santon in uscita - DiMarzio : #Inter, #Roma e l’agente di #Kolarov al lavoro per trovare l’accordo - AndreaFelici974 : Si torna a parlare di Kean per la Roma. Attaccante centrale di proprietà dell'Everton, classe 2000, piede destro, a… - BartAprile : RT @Ale_Rimi: Avanza spedita la trattativa per Aleksandar #Kolarov. #Inter e #Roma al lavoro sulla durata del contratto (sarà 1+1) del serb… -