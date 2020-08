Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik vicino alla Roma con ingaggio sui 5 milioni di Euro (Di sabato 29 agosto 2020) Edin Dzeko ha deciso e la Juventus non ha più altre idee in testa. L’attaccante bosniaco andrà a Torino e la Roma girerà il ricavato al Napoli, insieme a Cengiz Under e al giovane Alessio Riccardi, per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Arkadiusz Milik. La moglie di Edin Dzeko stavolta non s’è opposta al trasferimento, rispetto ad un anno e mezzo fa col Chelsea. Il tutto dunque chiarito prima della partenza per la nazionale. La Juventus verserà 10 milioni di Euro più 2 di bonus alla Roma. Intanto, Arkadiusz Milik si è aperto ai giallorossi, vista l’impossibilità di vestire la maglia della “Vecchia Signora”. ... Leggi su calciomercato.napoli

