Calciomercato, Monza show: Galliani annuncia altri innesti (Di sabato 29 agosto 2020) Il Monza sarà una delle sicure protagoniste del campionato di Serie B, l’intenzione è quella di ottenere la storica promozione in Serie A. Il presidente Berlusconi ha intenzione di regalare questo sogno, Adriano Galliani, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha annunciato un altro colpo e non solo. “E’ Carlos Augusto, terzino sinistro che arriva dal Corinthians, dove era titolare. Un brasiliano fortissimo, nazionale Under 20. Lui è l’ottavo colpo, seguirà il nono, magari anche il decimo. Sono stati acquistati Maric, capocannoniere del campionato croato e Gytkjaer, capocannoniere nell’ultima stagione in Polonia. Avevano tante altre offerte ma siamo felici abbiano scelto noi per la nostra credibilità. Tutti ci dicono: “Non saremo mai andati a giocare in B se ... Leggi su calcioweb.eu

