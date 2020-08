Calciomercato, Milan scatenato: dopo il rinnovo di Ibrahimovic si avvicinano Diaz e Tonali (Di sabato 29 agosto 2020) Il Milan accelera sul mercato: praticamente fatta per il rinnovo di Ibrahimovic, i rossoneri hanno l’accordo per Brahim Diaz mentre su Tonali c’è il sorpasso sull’Inter. Il Milan inizia a piazzare le caselle in vista della stagione ormai alle porte. Il club rossonero attende la firma di Zlatan Ibrahimovic sul nuovo contratto: lo svedese è arrivato nel capoluogo meneghino per proseguire la sua seconda avventura con il Diavolo. Ibrahimovic, sì a 7 milioni a stagione La trattativa tra il Milan e l’agente Raiola ha trovato il punto d’incontro sulla cifra di 7 milioni netti, avvicinando molto le richieste del colosso di Malmoe, escludendo le parti variabili. Pioli è pronto ... Leggi su newsmondo

