Calciomercato Milan, rossoneri scatenati: Tonali e Brahim Diaz a un passo (Di sabato 29 agosto 2020) . Dopo il rinnovo di IBrahimovic pronti i due colpi di mercato La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata al mercato del Milan. «Boom boom Milan», si legge nel titolo in primo piano: i rossoneri, dopo il rinnovo di IBrahimovic, vogliono piazzare due colpi davvero importanti. C’è l’accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz, ma Sandro Tonali è a un passo dai rossoneri. Beffato il Milan, la società si appresta a piazzare due colpi importantissimi anche in chiave futura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuova offerta per #Tonali - DiMarzio : #Milan - Brahim Diaz, si cerca l'accordo finale con #RealMadrid e giocatore - DiMarzio : #Milan - #Tonali, la conferma di Cellino. Le dichiarazioni del presidente del #Brescia - MilanWorldForum : Milan: Diaz in arrivo. Ecco quale ruolo ricoprirà -) - BiancoRossi1979 : RT @segnanti: Italia, oggi Ultimi giorni di vacanza per l'umile Zlatan Ibrahimovic, che annuncia il rinnovo col Milan. #FotografieSegnanti… -