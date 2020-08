Calciomercato, Makienok sbarca in Germania: l’ex Palermo firma con il St. Pauli (Di sabato 29 agosto 2020) Una vecchia conoscenza del Palermo sbarca in Germania.Nel lontano 2014 il Palermo ha trovato l'accordo con il Brøndby per l'acquisto a titolo definitivo di Simon Makienok, gigante classe '90 che aveva realizzato 35 reti in 74 presenze con il club danese. In Italia, l'attaccante non è riuscito ad avere fortuna, raccogliendo soltanto quattro presenze con la maglia dei rosanero in Serie A.Dopo solo una stagione dunque, Makienok ha iniziato a vagare in giro per l'Europa, vestendo le maglie di Charlton, Preston, Utrecht e Dinamo Dresda. Adesso il centravanti è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera da calciatore professionista: l'ex ... Leggi su mediagol

