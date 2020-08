Calciomercato Juventus, è sempre più Dzeko: vicino il ritorno di Kean (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato Juventus – La dirigenza bianconera sta per completare (almeno per il momento) la batteria di attaccanti da consegnare all’allenatore Andrea Pirlo. La Juventus ha deciso per una mezza rivoluzione, dopo l’ultima stagione che ha portato la vittoria dello scudetto ma un percorso negativo in Champions League. L’arrivo del nuovo tecnico ha rappresentato solo il primo passo, qualcosa si è già mosso anche sul fronte calciatori. L’ATTACCO – Pirlo ha intenzione di puntare sia su Cristiano Ronaldo che su Dybala. Il sacrificato sarà Gonzalo Higuain, il Pipita è vicinissimo alla rescissione e verrà ufficializzata a breve. L’obiettivo è quello di far coesistere il portoghese e la Joya, serve dunque un calciatore di grande sacrificio e che rientra ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, per l'attacco c'è l'obiettivo-#Suarez - SkySport : Juventus, idea Suarez: le ultime news di calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #McKennie è arrivato a Torino - PagineRomaniste : La Repubblica scrive: '#Dzeko alla #Juventus: 10 milioni più 2 di bonus per la #ASRoma' #calciomercato - CalcioJcom : New post: Caso Douglas Costa, ora la Juve è a un bivio: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Juve ha scelto, sono 3 gli incedibili Calciomercato.com Gazzetta - Dzeko si o Dzeko no?

Su Gazzetta spazio a Dzeko. La Juve ha già l’accordo e Milik apre alla Roma. Il bosniaco ha parlato col club giallorosso, ma va definita la trattativa con il Napoli. E l’Inter sta alla finestra. I ...

Sgherri allo sprint, l’Alma trionfa

Arriva la prima, importante, vittoria in casa dell’Alma Juve Fano nella categoria Esordienti I anno. Mercoledì scorso a Valle Torre di Ortona (CH), sul circuito del kartodromo, Giacomo Sgherri ha conq ...

Su Gazzetta spazio a Dzeko. La Juve ha già l’accordo e Milik apre alla Roma. Il bosniaco ha parlato col club giallorosso, ma va definita la trattativa con il Napoli. E l’Inter sta alla finestra. I ...Arriva la prima, importante, vittoria in casa dell’Alma Juve Fano nella categoria Esordienti I anno. Mercoledì scorso a Valle Torre di Ortona (CH), sul circuito del kartodromo, Giacomo Sgherri ha conq ...