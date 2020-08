Calciomercato Juventus, due bomber per Pirlo: Kean sempre più vicino (Di sabato 29 agosto 2020) Calciomercato Juventus – Potrebbe essere durato un solo anno il soggiorno inglese di Moise Kean, ceduto a peso d’oro dalla Juventus. Non solo Dzeko. La Juventus lavora ad un colpo doppio in attacco per rinforzare adeguatamente il reparto offensivo del neo-allenatore Pirlo. Negli ultimi giorni ha preso piede l’ipotesi del ritorno di Kean. Calciomercato Juventus, Kean e Dzeko? L’attaccante classe 2000 è stimato da Ancelotti, ma potrebbe comunque lasciare Liverpool al richiamo del club dov’è cresciuto e che lo ha lanciato. La trattativa non è semplice, con i ‘Toffees’ che l’anno scorso hanno sborsato quasi 30 milioni di euro per il suo ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, per l'attacco c'è l'obiettivo-#Suarez - SkySport : Juventus, idea Suarez: le ultime news di calciomercato - Glongari : #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello - Alfa147_Bettega : RT @_Bitw_n_10: #Calciomercato | #Juventus, #McKennie non ha superato le visite mediche, il giocatore è morto sul tapis roulant della #Cont… - LucaRubiconti : RT @_Bitw_n_10: #Calciomercato | #Juventus, #McKennie non ha superato le visite mediche, il giocatore è morto sul tapis roulant della #Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus La Juve ha scelto, sono 3 gli incedibili Calciomercato.com Gazzetta - Brighenti vicino alla Juve

Secondo Gazzetta, a Vinovo arrivano rinforzi anche per l’Under 23: Andrea Brighenti, attaccante 32enne del Monza, è a un passo dalla Juventus.

Tacchinardi: “Kean ha perso un anno andando via. Alla Juventus sarebbe già esploso”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista italiano ed ex della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva affrontando alcuni temi salienti dell’attualità calcistica italiano, comprese le voci di ...

Secondo Gazzetta, a Vinovo arrivano rinforzi anche per l’Under 23: Andrea Brighenti, attaccante 32enne del Monza, è a un passo dalla Juventus.Alessio Tacchinardi, ex centrocampista italiano ed ex della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva affrontando alcuni temi salienti dell’attualità calcistica italiano, comprese le voci di ...