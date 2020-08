Calciomercato Juventus, accordo con Dzeko. Vicino anche Kean (Di sabato 29 agosto 2020) In questo caso la formula vincente sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, fonti Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport ,. Leggi su blitzquotidiano

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, per l'attacco c'è l'obiettivo-#Suarez - SkySport : Juventus, idea Suarez: le ultime news di calciomercato - Glongari : #Atalanta idea #Romero per la difesa trattativa in corso con la #Juventus #calciomercato #sportitaliamercato @MCriscitiello - ManuFilippone95 : RT @86_longo: ?? Era iniziata l'8 aprile con un inserimento a sorpresa. Ora sta diventando qualcosa di concreto, molto concreto?? https://t.c… - Gabriel50281551 : RT @_Bitw_n_10: #Calciomercato | #Juventus, #McKennie non ha superato le visite mediche, il giocatore è morto sul tapis roulant della #Cont… -