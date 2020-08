Calciomercato – Conte sogna Kantè: il Chelsea apre alla cessione. Inter dal Tottenham e dall’Atletico Madrid le alternative (Di sabato 29 agosto 2020) Antonio Conte spinge per N’Golo Kantè all’Inter Oltre al suo pupillo Vidal, Antonio Conte per la sua seconda Inter sogna anche l’arrivo di N’Golo Kantè. Il centrocampista francese è in uscita dal Chelsea che per lasciarlo partire chiede 50 milioni di euro. Prima di provare l’affondo, però il club nerazzurro dovrà cedere: i due principali indiziati a lasciare Milano sono Matias Vecino e Roberto Gagliardini. Occhio anche alla posizione di Brozovic mai così in bilico. La pista che porta al centrocampista francese – che non rientra nei piani di Lampard – però non è l’unica seguita dal club nerazzurro che segue sempre con attenzione Ndombelé per il quale ... Leggi su intermagazine

