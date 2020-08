Calciomercato Bologna, Fenucci: “Faremo il possibile per migliorare la rosa. Ecco chi arriverà…” (Di sabato 29 agosto 2020) La parola a Claudio Fenucci.L'amministratore delegato del Bologna, intervenuto ai microfoni de Il Corriere Della Sera, si è espresso in merito alla sessione di mercato estiva dei falsinei mettendo in chiaro gli obbiettivi della compagine rossoblù:VIDEO Bologna, Mihajlovic positivo al Coronavirus: le condizioni del tecnico rossoblù"Faremo il possibile per migliorare la squadra, bisogna investire nei giocatori giusti e cercare di crescere sviluppando il talento già presente in rosa. Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati, forse uno. E abbiamo tanti giocatori che devono ancora trovare una destinazione".Calciomercato Bologna, Krejci lascia il club rossoblù: ufficiale il passaggio allo Sparta Praga Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Bologna, Fenucci: 'Faremo il possibile per migliorare la rosa. Ecco chi arriverà...'… - Torrenapoli1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #Bologna, l'annuncio del rinnovo di #Juwara - CampoFattore : #Calciomercato #Cagliari: offerti 8mln+2 di bonus per #Clabria, il #Milan vuole di più. Ai dettagli #Sottil dalla… - UgoBaroni : RT @SkySport: Calciomercato Bologna, Juwara rinnova fino al 2024 - sportli26181512 : Calciomercato Bologna, Juwara rinnova fino al 2024: La carriera del giovanissimo attaccante gambiano, arrivato in I… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Bologna, scatto per Supryaga Corriere dello Sport Bologna Fc, Emanuel Vignato "La serie A? Uno step importante per crescere"

Bologna, 29 agosto 2020 - “La serie A col Bologna è uno step importante di crescita rispetto alla mia esperienza al Chievo. Adesso spero di dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi di ...

Bologna, Fenucci: «Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del calciomercato del club rossoblù. «Faremo il possibile per migliorare la squ ...

Bologna, 29 agosto 2020 - “La serie A col Bologna è uno step importante di crescita rispetto alla mia esperienza al Chievo. Adesso spero di dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi di ...Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del calciomercato del club rossoblù. «Faremo il possibile per migliorare la squ ...