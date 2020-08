Cagliari, Marin ha effettuato le visite mediche: «Felice di essere qui» (Di sabato 29 agosto 2020) Il prossimo acquisto del Cagliari, Razvan Marin, ha espresso la propria gioia per la sua nuova esperienza dopo le visite mediche Razvan Marin, il prossimo acquisto del Cagliari, ha effettuato questa mattina le visite mediche a Roma. La dirigenza sarda vuole chiudere l’operazione con l’Ajax sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ecco le parole del calciatore pronunciate al termine delle visite mediche e riportate da GianlucaDiMarzio.com: «Pronto per la Serie A? Certamente. Sono contento di essere qui» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

