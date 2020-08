Cagliari, congelato l’acquisto di Czyborra: giocatore positivo al Covid-19 (Di sabato 29 agosto 2020) Il Cagliari ha deciso di congelare l’acquisto dell’esterno difensivo Lennart Czyborra, attualmente in forza all’Atalanta, il quale ha trovato poco spazio fra le gerarchie imposte da Gian Piero Gasperini. L’atleta tedesco è risultato difatti positivo al Coronavirus, di ritorno da una vacanza a Porto Cervo, motivo per il quale il club sardo ha deciso di attendere ulteriori sviluppi in merito, per conoscere gradualmente le condizioni dell’effettivo atalantino. Il mercato del Cagliari prova a decollare…Covid-19 permettendo. Leggi su sportface

