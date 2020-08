Bufera su Andrea Melchiorre, positivo al Covid: il dettaglio su Instagram fa infuriare (Di sabato 29 agosto 2020) Durissime critiche stanno piovendo addosso all’ex tronista e influencer Andrea Melchiorre. Qualche giorno fa, lo stesso aveva annunciato di essere stato trovato positivo al Coronavirus mentre si trovava in Sardegna. Da allora, è iniziato il periodo di quarantena obbligatorio, che Melchiorre ha documentato con storie e video giornalieri. Un passaggio, questo, non molto apprezzato e che gli è costato la rabbia popolare. Tra gli highlights di Andrea Melchiorre c’è “Covid-19” A rilanciare il dettaglio è stato, tra gli altri, la pagina Trash Italiano. Qui, è apparso uno screenshot del profilo Instagram di Andrea Melchiorre. In bella vista, tra ... Leggi su thesocialpost

Durissime critiche stanno piovendo addosso all’ex tronista e influencer Andrea Melchiorre. Qualche giorno fa, lo stesso aveva annunciato di essere stato trovato positivo al Coronavirus mentre si trova ...

