Briatore | la prima foto dopo le dimissioni è col figlio Orrore e insulti anche per Nathan Falco | Ignorante | lo sai che | Guarda

La prima foto di Flavio Briatore dopo le dimissioni dal San Raffaele è un dolcissimo pensiero per il figlio Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci. "14 giorni passano veloci...", scrive il manager del Billionaire, risultato positivo al coronavirus e obbligato ora a trascorrere la quarantena in isolamento domiciliare (la passerà nella casa milanese della sua amica storica Daniela Santanchè). La foto è vecchia, ovviamente non scattata oggi. Il pensiero è quello di un papà costretto a stare lontano dal figlio. Ma gli odiatori dei social non conoscono confini e insultano ...

