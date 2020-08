Brasile: nuove restrizioni per l'aborto in caso di stupro (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - BRASILIA, 29 AGO - Stretta del Basile sulle interruzioni di gravidanza in caso di stupro. Il ministero della Sanità ha emanato nuove restrizioni per poter abortire tra cui l'obbligo del ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BRASILIA, 29 AGO - Stretta del Basile sulle interruzioni di gravidanza in caso di stupro. Il ministero della Sanità ha emanato nuove restrizioni per poter abortire tra cui l'obbligo del perso ...

(ANSA) - BRASILIA, 29 AGO - Stretta del Basile sulle interruzioni di gravidanza in caso di stupro. Il ministero della Sanità ha emanato nuove restrizioni per poter abortire tra cui l'obbligo del perso ...