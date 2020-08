Bracconiere condannato a 30 anni: ha ucciso 500 elefanti (Di sabato 29 agosto 2020) Bracconiere condannato a 30 anni, una punizione esemplare ed una sentenza che senza dubbio farà la storia per quanto concerne la lotta a queste pratiche illegali e pericolose. Un Bracconiere africano è stato condannato ad un lungo periodo in carcere a causa della sua attività pericolosa e illegale. L’Africa è senza dubbio uno dei luoghi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Uno dei più noti bracconieri del Congo, Mobanza Mobembo Gerard, conosciuto nel Paese come Guyvanho e responsabile dell'uccisione di oltre 500 elefanti, è stato condannato a 30 anni di carcere. L'uomo ...Ha ucciso 500 elefanti e per questo terribile scempio è stato condannato a 30 anni di carcere e al pagamento di circa 60mila euro. E’ successo in Congo a un bracconiere, Mobanza Mobembo Gerard, chiama ...