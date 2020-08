Borrelli aggredito, il movente: “Mi hai bloccato lo stato su Facebook!” (VIDEO) (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il motivo dell’aggressione al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli potrebbe essere rivelato da questo breve filmato. Nell’ultimo minuto della diretta si vede una donna che si avvicina a Borrelli e lo accusa di averle bloccato uno stato su Facebook. la donna ripete più volte, con fare minaccioso: “Sei tu che mi hai bloccato lo stato su Facebook!”. Subito dopo scatta la vile aggressione. Publiée par Francesco Emilio Borrelli sur Samedi 29 août 2020 L'articolo Borrelli aggredito, il movente: “Mi hai bloccato lo stato su Facebook!” (VIDEO) proviene da ... Leggi su anteprima24

