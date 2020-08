Bonus, dall’auto alle vacanze, quali agevolazioni rischiano di esaurirsi e quali verranno rinnovate (Di sabato 29 agosto 2020) Il più amato dagli italiani è stato e rimane il Bonus auto. Andata a ruba in una sola settimana la dotazione di 50 milioni di euro della prima versione, l’agevolazione è stata riproposta con il decreto Agosto seppur in una modalità più selettiva, con uno stanziamento complessivo di mezzo miliardo di euro, disponibili dallo scorso 15 agosto. Solo 100 milioni sono però destinati ai modelli del boom di inizio agosto, vale a dire vetture a diesel e benzina con emissioni di Co2 tr ai 91 e i 110 grammi al kilometro. Altri 300 milioni sono invece per automobili elettriche e ibride. La richiesta non spetta a chi acquista l’auto ma al concessionario. Per i veicoli meno inquinanti (tra zero e 20 g/km) lo sconto arriva a 10mila euro in caso di rottamazione e a 6mila senza. Per le auto a benzina e diesel si va dai 1.750 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano

