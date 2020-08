Bonaccini: da noi le scuole riaprono il 14 di settembre, vale per tutti (Di sabato 29 agosto 2020) Ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista rilasciata a Quotidiano Net: 'Nella mia regione il 14 settembre si torna a scuola. tutti. Gli ostacoli vanno rimossi e i problemi superati: tre mesi fa non ho fatto sconti al governo su questo, adesso non li ... Leggi su 24emilia

24emilia : Bonaccini: da noi le scuole riaprono il 14 di settembre, vale per tutti | 24Emilia - Grinta7 : @Graziel69066979 @Vince7914 Noooo non credo che ci sia più responsabilità...e abito in Romagna....la differenza è c… - savarese46 : Se Bonaccini, sfegatato del pd, vota SI, noi per forza dovremmo votare NO ! - StePic62 : @OGiannino @Phastidio @carloalberto @recifar @ALESSIO_ARGIOLA @vitalbaa @LorenaLVilla @RobertaPaliotti A me (che vo… - dawac72 : @elvielly Siamo tutti populisti io, Ceccanti, Pasquino, Ferrara G., Bonaccini, Nardella... centinaia di professori… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini noi Coronavirus, Bonaccini: "Noi i più vicini a Codogno, non vanifichiamo tutto" BolognaToday Scuola: consegnati banchi a Alzano, Nembro e Codogno

Codogno, nel Lodigiano, e Alzano e Nembro, nella Bergamasca, sono i primi Comuni da cui ha preso il via stamattina la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza ...

"Centro diurno chiuso da 7 mesi, un disagio"

A Cesenatico ci sono venti famiglie in gravi difficoltà a causa del prolungarsi della chiusura del Centro diurno della Casa protetta per anziani in seguito all’emergenza Covid. Sono nuclei dove le per ...

Codogno, nel Lodigiano, e Alzano e Nembro, nella Bergamasca, sono i primi Comuni da cui ha preso il via stamattina la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza ...A Cesenatico ci sono venti famiglie in gravi difficoltà a causa del prolungarsi della chiusura del Centro diurno della Casa protetta per anziani in seguito all’emergenza Covid. Sono nuclei dove le per ...