Bomba Zar: la Russia desecreta il filmato dell’esplosione più potente della storia (Video) (Di sabato 29 agosto 2020) Roma, 29 ago – La Russia ha desecretato il filmato del test effettuato sulla Bomba Zar, il più potente ordigno mai costruito nella storia del mondo. Era il 30 ottobre del 1961 quando le autorità sovietiche, dopo pochi mesi di progettazione, arrivarono alla fase di “messa in operatività” dell’arma. Bomba Zar: un ordigno devastante Potenzialmente in grado di liberare 100 megatoni, vale a dire l’equivalente di 100 milioni di tonnellate di tritolo, la Bomba Zar (o Tsar, nome in codice Big Ivan) – progettata dal fisico (poi dissidente e premio Nobel per la Pace) sovietico Andrej Sacharov insieme ad altri membri dell’Accademia delle Scienze dell’Urss – usata nei test era una versione ... Leggi su ilprimatonazionale

KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: A sessant'anni di distanza dal test, la Russia ha diffuso il video della devastante esplosione dell'ordigno più potente mai… - leonzan75 : RT @IlPrimatoN: A sessant'anni di distanza dal test, la Russia ha diffuso il video della devastante esplosione dell'ordigno più potente mai… - Angelredblack1 : RT @IlPrimatoN: A sessant'anni di distanza dal test, la Russia ha diffuso il video della devastante esplosione dell'ordigno più potente mai… - MarcG_69 : RT @IlPrimatoN: A sessant'anni di distanza dal test, la Russia ha diffuso il video della devastante esplosione dell'ordigno più potente mai… - Dashuilong1 : RT @IlPrimatoN: A sessant'anni di distanza dal test, la Russia ha diffuso il video della devastante esplosione dell'ordigno più potente mai… -