Bologna, Fenucci: «Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati» (Di sabato 29 agosto 2020) L’amministratore delegato dei club rossoblù ha parlato del calciomercato Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del calciomercato del club rossoblù. «Faremo il possibile per migliorare la squadra, bisogna investire nei giocatori giusti e cercare di crescere sviluppando il talento già presente in rosa. Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati, forse uno. E abbiamo tanti giocatori che devono ancora trovare una destinazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Mediagol : #Calciomercato #Bologna, Fenucci: 'Faremo il possibile per migliorare la rosa. Ecco chi arriverà...'… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Una settimana di lavoro in Val Rendena per i rossoblu, ma senza l’allenatore Mihajlovic, che resta in quarantena per Co… - TgrRaiTrentino : Una settimana di lavoro in Val Rendena per i rossoblu, ma senza l’allenatore Mihajlovic, che resta in quarantena pe… - infoitsport : Bologna Fc, Fenucci e lo stadio temporaneo. 'Ravenna è il più sicuro' - 1000Cuori : ?????#Fenucci da Pinzolo: 'L'importante è che #Mihajlovic stia bene. Lo spirito dei ragazzi è quello giusto, sono fid… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Fenucci Bologna, Fenucci: "Arriveranno giovani e non professionisti affermati, eccezion fatta per uno" TUTTO mercato WEB Bologna, Fenucci: «Arriveranno ragazzi giovani e non professionisti affermati»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del calciomercato del club rossoblù. «Faremo il possibile per migliorare la squ ...

Bologna, scatto per Supryaga

BOLOGNA - Vladyslav Supryaga al Bologna dipende soprattutto da Joey Saputo. A meno che il presidente della Dinamo Kiev Ihor Surkis non rivisiti l’idea che alberga attualmente nella sua testa, che a di ...

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato del calciomercato del club rossoblù. «Faremo il possibile per migliorare la squ ...BOLOGNA - Vladyslav Supryaga al Bologna dipende soprattutto da Joey Saputo. A meno che il presidente della Dinamo Kiev Ihor Surkis non rivisiti l’idea che alberga attualmente nella sua testa, che a di ...