Bollettino Covid: 1.444 nuovi casi, un morto. Quasi 100 mila tamponi: è record. Più malati in terapia intensiva (Di sabato 29 agosto 2020) La situazione in in base al del 29 agosto 2020 . I nuovi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.444. Una sola vittima, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila, sono 99. Leggi su leggo

