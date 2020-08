Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali aggiornati al 29 agosto (Di sabato 29 agosto 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si registrano 1.444 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 1.444 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 266.853 casi accertati da inizio epidemia. Gli attualmente positivi salgono a quota 23.156. Nella giornata odierna c’è stata una vittima e si registrano 1322 guariti (si contano ben 208.224 guariti nelle ultime due settimane). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 99.108 tamponi per un totale di 8.509.618 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Si rilevano, inoltre, +5 ... Leggi su zon

