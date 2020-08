Bollettino Coronavirus del 29 Agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 29 Agosto è +0,54% (ieri +0,55%) con 266.853 contagiati totali, 208.224 guarigioni (+1.332) e 35.473 deceduti (+1); 23.156 infezioni in corso (+121); elaborati 99.108 tamponi (ieri 97.065) con 1.444 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,45% (ieri 1,50%). Ricoverati con sintomi 1.168 (-10); terapie intensive: +5 (79).Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 289; Campania 188; Lazio 171; Veneto 151; Emilia Romagna 149; Toscana 92; Piemonte 90; Sardegna 70; Puglia 65; Liguria 47. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,31%) con 18.701 tamponi (ieri 19.721) e 289 positivi; rapporto positivi /tamponi 1,54% (ieri 1,60%); 99.705 contagiati totali; ricoverati +13 (185); terapie intensive +1 (18); 0 decessi.Qualche informazione aggiuntiva, questa volta con respiro internazionale (dati relativi alle aree geografiche Oms, rilevazione dal ... Leggi su sbircialanotizia

