Bollettino coronavirus 29 agosto, scendono i contagi: 1.444 in 24 ore (Di sabato 29 agosto 2020) I dati del Bollettino sull’epidemia di coronavirus del 29 agosto parlano di 1.444 nuovi contagi, 18 in meno rispetto a ieri. Nuovo Bollettino del Ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus. I dati, aggiornati al 29 agosto, parlano di 1.444 nuovi contagi in 24 ore. I nuovi positivi quindi sono 18 in meno rispetto ai 1.462 registrati ieri. Purtroppo continuano i decessi dovuti al Covid-19: è 1 la vittima della malattia in un giorno. I guariti invece sono 1.322: ieri erano 348. I tamponi effettuati sono 99.108. La regione con il più alto numero di contagi in un giorno rimane ancora la Lombardia con 289 casi. Nuovo Bollettino sul coronavirus del 29 ... Leggi su bloglive

