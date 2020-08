Boldrini: “Lega sessista contro la ministra Azzolina, si tratta di misoginia” (Di sabato 29 agosto 2020) “La Lega è riuscita a fare l’assalto alla ministra Azzolina non sui temi, ma è stato un assalto sessista. Non è più politica, ma misoginia. Lancio un appello a Salvini, dovrebbe leggere i commenti nei confronti dell’Azzolina“. Queste sono le pungenti e polemiche dichiarazioni rilasciate da Laura Boldrini, ex presidente della Camera, in merito al trattamento della Lega nei confronti di Lucia Azzolina, attuale ministro dell’Istruzione. Boldrini ha peraltro menzionato Matteo Salvini, leader leghista, per fare in modo che possa placarsi questa ‘vena misogina’. Leggi su sportface

